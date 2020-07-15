Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19
В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19
Измерении температуры, маски и антисептики: в МОЗ рассказали, как будут работать школы с сентября
В МОЗ рассказали, как будут работать школы с сентября
Футболисты Динамо переночуют на базе перед важным матчем
Футболисты Динамо переночуют на базе перед важным матчем
15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Из глаз долой: Хейден Панеттьери запретила бывшему приближаться к ней

Из глаз долой: Хейден Панеттьери запретила бывшему приближаться к ней
10:00 Сегодня Телеграф
Хейден Панеттьери подала в суд и получила документ, согласно которому ее бывшему парню запрещено к ней приближаться.

Известная американская актриса Хейден Панеттьери приняла жесткое решение разорвать отношение со своим парнем Брайаном Гикерсоном. Знаменитость не смогла простить ему постоянные унижения и избиения.

Об этом пишет таблоид E! News, ссылаясь на данные инсайдеров.

Теперь по решению суда экс-бойфренду запрещено приближаться к актрисе. 

Близкий друг знаменитости рассказал, что Хейден устала от этих отношений, она не хочет иметь с ним ничего общего, эта страница жизни перевернута.

Звезда "Чудо-женщины" станет шпионкой в новом боевике, но это не точно

Как известно, после того, как Брайан избил Хейден на День влюбленных, она поняла, что эти отношения стоит немедленно завершать. Актриса обратилась за помощью в суд и получила запрет на приближение к ней. Теперь же актриса повторно обратилась в суд и попросила служителей Фемиды не ограничивать запрет Калифорнией, где она сейчас проживает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Хейден Панеттьери.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
02 Итоги 14 июля: ВР узаконила игорный бизнес, повышение стипендий детям-сиротам и коронавирус в Украине
03 Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
04 Разумков о кандидатуре главы НБУ: Вопрос должен быть закрыт до конца недели
05 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чехии вторая за неделю масштабная авария на железной дороге: столкнулись грузовой и пассажирский поезда
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда
Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
В среду в Украине все еще будет холодно, местами пройдут дожди
В среду в Украине все еще будет холодно, местами пройдут дожди
Не судьба: новое творение Бэнкси о COVID-19 уничтожили
Не судьба: новое творение Бэнкси о COVID-19 уничтожили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь