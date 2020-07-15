Из глаз долой: Хейден Панеттьери запретила бывшему приближаться к ней

Хейден Панеттьери подала в суд и получила документ, согласно которому ее бывшему парню запрещено к ней приближаться.

Известная американская актриса Хейден Панеттьери приняла жесткое решение разорвать отношение со своим парнем Брайаном Гикерсоном. Знаменитость не смогла простить ему постоянные унижения и избиения.

Об этом пишет таблоид E! News, ссылаясь на данные инсайдеров.

Теперь по решению суда экс-бойфренду запрещено приближаться к актрисе.

Близкий друг знаменитости рассказал, что Хейден устала от этих отношений, она не хочет иметь с ним ничего общего, эта страница жизни перевернута.

Как известно, после того, как Брайан избил Хейден на День влюбленных, она поняла, что эти отношения стоит немедленно завершать. Актриса обратилась за помощью в суд и получила запрет на приближение к ней. Теперь же актриса повторно обратилась в суд и попросила служителей Фемиды не ограничивать запрет Калифорнией, где она сейчас проживает.