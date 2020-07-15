"Этот парень сыграл невидимку": Райан Рейнольдс пошутил над Брэдом Питтом

Голливудского актера Райана Рейнольдса скоро "коронируют" званием "злобный тролль". Он очень часто шутит над своей женой Блейк Лавли и друзьями в интернете.

Под "горячую руку" Рейнольдса-шутника попал один из партнерова по съемкам в фильме "Дэдпул-2".

В Instagram-stories актер поделился забавным снимком с Брэдом Питтом, который поучаствовал в создании второй части фильма. Не все знают, что Питт появился в одном из эпизодов супергеройского фильма.

В фильме актер играл невидимку, поэтому появился всего лишь раз во время сцены смерти. Его показали всего лишь на несколько секунд.

Рейнольдс не мог поделится обычным совместным фото с Питтом. Он намерено обрезал его лицо и подписал снимок: "Я работал со многими замечательными актерами. Этот парень сыграл невидимку".

Отметим также, что эта эпизодическая роль стала для него первой во вселенной Marvel.