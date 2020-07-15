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Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ

Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ

Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ
12:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В сети появились кадры, которые очень привлекли внимание поклонников "Черного лебедя".

Папарацци удалось "словить" Натали Портман с ее супругом Бенджамином Мильпье  на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе.

На снимках было отчетливо видно, что платье в котором прогуливалась Натали со своим сыном и дочерью, очень подчеркивает уже изрядно округлившийся живот. Это и натолкнуло фанатов на мысль о третей беременности актрисы. 

Портман не особо афиширует свою личную жизнь, поэтому ни официальных, ни инсайдерских подтверждений не было. 

 
 
 
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Натали Портман беременна? #NataliePortman

Публикация от CELEBS_IN_TOUCH 2.0 (@celebs_next)

Звезда "Черного лебедя" растрогала сеть архивным снимком со своими детьми (Фото)

Стоит отметить, что семья актрисы придерживается правил карантина. Все члены семейства были  в защитных масках.

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Натали Портман.

Автор:

Телеграф
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