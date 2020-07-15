Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ

Папарацци удалось "словить" Натали Портман с ее супругом Бенджамином Мильпье на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе.
На снимках было отчетливо видно, что платье в котором прогуливалась Натали со своим сыном и дочерью, очень подчеркивает уже изрядно округлившийся живот. Это и натолкнуло фанатов на мысль о третей беременности актрисы.
Портман не особо афиширует свою личную жизнь, поэтому ни официальных, ни инсайдерских подтверждений не было.
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Стоит отметить, что семья актрисы придерживается правил карантина. Все члены семейства были в защитных масках.