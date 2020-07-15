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И в Украине есть на что посмотреть: три must-visit места на Херсонщине от Леси Никитюк

И в Украине есть на что посмотреть: три must-visit места на Херсонщине от Леси Никитюк
13:24 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Ведущая шоу Le Маршрутка Леся Никитюк в соей программе исследовала Херсонскую область. Девушка решила поделится с подписчиками местами-фаворитами, которые стоит посетить.

С ослаблением карантина украинцы стали мечтать не о пятизвездочных отелях на Бали, а о палатках на берегу Черного моря, чтобы и отдохнуть, и меньше контактировать с людьми.

Леся Никитюк исследовала Черноморские красоты Херсонской области и готова поделиться своим маршрутом.

Безлюдный Джа

Как только подплываешь к острову Джарылгач, понимаешь — он далеко не безлюдный. Остров кишит туристами. Разочарование сменяется очарованием, когда уходишь вглубь него. Взору открывается настоящая украинская саванна с дикими животными. Кроме того, на острове можно остановиться с палаткой, чтобы почувствовать себя настоящим Робинзоном Крузо.

Розовые озера

В интернете пользователи умиляются красотой мексиканских озер, которые окрашиваются в девичий нежный цвет. Чтобы увидеть их, не нужно лететь через океан. Достаточно поехать в село Геройское. 

 
 
 
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Озеро арбузного фреша Як думаєте, що це?? #leмаршрутка #лесянікітюк #ukrainiantravel

Публикация от Le Маршрутка (@lemarshrutka_official)

Здесь расположилось предприятие по добыче соли. Искупаться в озере не дадут, а о селфи на его фоне можно договориться. Еще одно розовое озеро спряталось в селе Григорьевка. Оно отличается лечебной грязью и высокой концентрацией соли в воде.

Украинская пустыня

Не многие знают, но Херсонская область таит еще один секрет — самую большую пустыню в Европе — Олешковские пески.

В сексуальном боди: Леся Никитюк предстала в соблазнительном образе

Прогуливаясь бескрайними барханами, смотрите под ноги — здесь живет очень ядовитая степная гадюка и смертельно опасный паук-каракурт. Не удивляйтесь, если над вами вдруг пролетит большой вертолет, ведь часть территории военные используют для учений.

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Туризм, Телеведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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