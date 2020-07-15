Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)

Первый герой украинского телепроекта "Холостяк" Максим Чмерковский поздравил свою супругу, американскую танцовщицу Пету Маргатройд, с днем рождения. Хореограф опубликовал нежное послание на своей официальной странице в Инстаграм.

Украино-американский чемпион мира по латинским танцам Максим Чмерковский часто делится с подписчиками снимками из личной и профессиональной жизни. В этот раз поводом стал день рождения его возлюбленной Петы Маргатройд, с которой они познакомились на американском проекте "Танцы со звездами".

Известный хореограф написал трогательные слова, которые не оставили никого равнодушным.

"Я найду тебя и буду бороться за тебя в каждой из моих жизней. С днем рождения, моя любовь", - написал в посте Чмерковский, прикрепив совместную фотографию с женой.

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Стоит отметить, что недавно экс-холостяк отпраздновал годовщину свадьбы с Петой Маргатройд. Супруги поженились в 2017 году и сейчас воспитывают 3-летнего сына Шайя Александра.

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Напомним, танцор Максим Чмерковский получил большую популярность в украинском романтическом телепроекте "Холостяк". В финале Максим должен был выбрать между начинающей певицей Яной Соломко и Александрой Шульгиной. Когда выбор пал на последнюю, Александра на некоторое время отправилась к любимому в Америку, но вскоре пара рассталась.