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Звезде "Великолепного века" грозит 13 лет заключения: в чем провинился

Звезде "Великолепного века" грозит 13 лет заключения: в чем провинился
Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Турецкого актера Озана Гювена обвиняют в домашнем насилии. Его девушка Дениз Булутсуз заявила, что не единожды подвергалась избиению со стороны мужчины.

В Стамбульскую прокуратуру поступило заявление от бывшей подруги актера Дениз Булутсуз, в котором отмечается, что дело не ограничивается телесными повреждениями. В документах говорится также об удерживании против воли и оскорблении девушки. Об этом говорится в издании RusTurkey.com.

На данный момент судебно-медицинское заключение Булутсуз уже принято во внимание, и если вина Озана Гювена будет доказана, его могут посадить в тюрьму на 13 лет.

В свою защиту актер заявил, что девушка навредила сама себе когда узнала, что Гювен хочет с ней расстаться.

Дениз Булутсуз

"Я терпеливый, пожалуйста, будьте терпеливы тоже", - написал актер на своей официальной странице в Инстаграм.

 
 
 
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Напомним о том, что Озан Гювен является одним из самых популярных актеров в Турции. Своему стремительному успеху на телеэкране мужчина благодарен исполнению роли Рустема-паши в сериале "Великолепный век". После съемок СМИ стали называть Гювена "самым брутальным актером сериала".

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Все по теме:

Суд, Насилие, Озан Гювен, Дениз Булутсуз.

Автор:

Телеграф
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