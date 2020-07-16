Звезда сериалов "Ксена" и "Твин Пикс" скончалась накануне своего 56-летия

Американская актриса Галин Горн не дожила до своего дня рождения всего один день. Звезда долгое время боролась с онкозаболеванием, но спасти актрису не удалось.

Галин Горг узнала о раке недавно, когда болезнь была на последней стадии. Актриса скончалась во вторник, 14 июля, всего за день до своего 56-летия.

Как сообщает The Daily Mail, опустошенные родственники актрисы подтвердили информацию о потере.

"Галин Горг была и остается огромной частью нашей семьи, она так много значит для каждого из нас. У нее был диагностирован рак, когда болезнь уже успела распространиться на легкие и все тело. Врачи утверждали, что ей оставалось жить всего несколько дней, а может быть и неделю, но она оставалась оптимистом и молилась о чуде. С прискорбием должны сообщить, что она умерла", - говорится в заявлении семьи актрисы.

View this post on Instagram A post shared by Galyn Görg (@galyngorg) on Jul 15, 2019 at 8:04pm PDT

Американская актриса Галин Горг начала сниматься в 1984 году. Она более известна по ролям в сериалах "Ксена: принцесса-воин", "Робокоп 2", "Твин Пикс", а также комедийном ситкоме "Принц из Беверли-Хиллз", в котором главную роль сыграл голливудский актер Уилл Смит.

Как сообщалось ранее, недавно от рака молочной железы умерла Келли Престон - супруга американского актера Джона Траволты. Ей было всего 57 лет.