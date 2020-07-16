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Умер актер сериала "Доктор Кто" Морис Роевз

Умер актер сериала "Доктор Кто" Морис Роевз
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В возрасте 83 лет ушел из жизни шотландский актер Морис Роевз. Наибольшую популярность среди зрителей он получил, исполняя роли злодеев и мужчин с тяжелым характером.

По словам жены актера Ванессы Роевз, Морис скончался из-за продолжительных проблем со здоровьем. Об этом сообщает ВВС.

Шотландский актер родился в английском Сандерленде в 1937 году, но вырос в Глазго.

Морис Роевз с золотой медалью закончил Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Его звездный час наступил, когда мужчина сыграл Лоренцо в театральной постановке по пьесе Шекспира "Венецианский купец". Толпы поклонников буквально выбивали двери театра, чтобы увидеть его на сцене. Когда об успехе начинающего актера разузнали в Голливуде, компания Disney предложила ему роль в фильме "Сражающийся принц Донегала".

Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара

Несмотря на то, что зачастую Роевз отдавал предпочтение ролям злодеев, по словам его жены, в жизни он был очень мягким и для него не было понятия "маленькая роль".

 
 
 
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За 60 лет актерской карьеры Морис снялся в сотнях телешоу и фильмов, включая "Последний из могикан", "Звездный путь: Следующее поколение", "Она написала убийство", "Доктор Кто", "Молокососы".

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Морис Роевз.

Автор:

Телеграф
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