Умер актер сериала "Доктор Кто" Морис Роевз

По словам жены актера Ванессы Роевз, Морис скончался из-за продолжительных проблем со здоровьем. Об этом сообщает ВВС.

Шотландский актер родился в английском Сандерленде в 1937 году, но вырос в Глазго.

Морис Роевз с золотой медалью закончил Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Его звездный час наступил, когда мужчина сыграл Лоренцо в театральной постановке по пьесе Шекспира "Венецианский купец". Толпы поклонников буквально выбивали двери театра, чтобы увидеть его на сцене. Когда об успехе начинающего актера разузнали в Голливуде, компания Disney предложила ему роль в фильме "Сражающийся принц Донегала".

