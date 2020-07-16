Умер актер сериала "Доктор Кто" Морис Роевз

В возрасте 83 лет ушел из жизни шотландский актер Морис Роевз. Наибольшую популярность среди зрителей он получил, исполняя роли злодеев и мужчин с тяжелым характером.

По словам жены актера Ванессы Роевз, Морис скончался из-за продолжительных проблем со здоровьем. Об этом сообщает ВВС.

Шотландский актер родился в английском Сандерленде в 1937 году, но вырос в Глазго.

Морис Роевз с золотой медалью закончил Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Его звездный час наступил, когда мужчина сыграл Лоренцо в театральной постановке по пьесе Шекспира "Венецианский купец". Толпы поклонников буквально выбивали двери театра, чтобы увидеть его на сцене. Когда об успехе начинающего актера разузнали в Голливуде, компания Disney предложила ему роль в фильме "Сражающийся принц Донегала".

RIP Maurice Roëves. Appeared in everything. Star Trek, Doctor Who, Tutti Frutti and a whole lot more. And my favourite - Danger UXB. pic.twitter.com/kbUTCrDc9P — David Brunt (@CFarnesbarnes) July 15, 2020

Несмотря на то, что зачастую Роевз отдавал предпочтение ролям злодеев, по словам его жены, в жизни он был очень мягким и для него не было понятия "маленькая роль".

View this post on Instagram A post shared by @k.jacks42 on Jul 15, 2020 at 3:10am PDT

За 60 лет актерской карьеры Морис снялся в сотнях телешоу и фильмов, включая "Последний из могикан", "Звездный путь: Следующее поколение", "Она написала убийство", "Доктор Кто", "Молокососы".