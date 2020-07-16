Как узнать свои скрытые способности: тест, который вас поразит

Душа каждого человека похожа на загадочную шкатулку, в которой есть отделения, способные скрыть все что угодно. Мы все одарены от природы, только многие проживают жизнь, так до конца и не разобравшись в себе и своих уникальных способностях.

Посмотрите на тест-картинку и выберите одну сверхспособность, которую вы бы хотели иметь. Есть несколько вариантов:

иметь возможность проходить сквозь стены,

летать,

быть невидимым,

понимать язык животных,

обладать рентгеновским зрением.

1. Проходить сквозь стены. Ваша уникальная способность - интуитивная магия. Независимо от событий, с котолично на вас или связаны с вами. Интуитивное чутье помогает уходить от опасностей. А если развиваться в этом направлении, то вполне можно научиться использовать свой дар на полную силу, став вестником или предсказателем.

2. Летать. У вас большое сердце и очень сильные эмоции. Вы направлены больше на отдачу, чем на прием. У вас есть способность к исцелению, умение снимать чужую боль, но главный дар - способность трансформировать энергию (человека или космоса) на благо себе и окружающим. Если вы будете помогать ближним, то Удача будет способствовать в каждом вашем начинании.

3. Быть невидимым. Вы человек, который борется за идеалы. Вы проникаетесь чужими историями до глубины души и чувствуете чужие эмоции. Ваш дар - эмпатия и управление чувствами людей. Предназначение в жизни - защищать окружающих, помогать им в трудные минуты, направлять по извилистым тропам их собственных судеб. Дар внушения может подавить и окрылить чужую волю, поэтому используйте его правильно.

4. Понимать язык животных. Если вы выбрали эту способность, это характеризует вас как медиума, отшельника, который в единении с природой черпает энергию, силы и вдохновение. Ваш дар - это предсказание. Вы обладаете способностью воспринимать информацию, которая остается недоступной для восприятия большинства людей. Иметь такой дар - большая ответственность, но и большое счастье. Не бойтесь своей индивидуальности: каждый человек хочет узнать свое будущее.

5. Рентгеновское зрение. Вы смотрите в будущее, из-за чего вам трудно сконцентрироваться на настоящем, но обратная сторона такой способности - умение видеть необъяснимое и кардинально менять судьбу человека, да и свою собственную. У вас развит дар гипноза. Один ваш взгляд может лишить другого способности сопротивляться. Как правило, гипнотический взгляд проявляется с детства и позволяет управлять окружающими. Люди часто слушают вас затаив дыхание, потому что не имеют сил и желания возразить вам.