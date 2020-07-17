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Звезде "Великолепного века" Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы

Звезде "Великолепного века" Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Вслед за турецким актером Аднаном Коучем, которого приговорили к 17 годам лишения свободы, еще одной звезде сериала Великолепный век грозит тюрьма.

Турецкому актеру Озану Гювену грозит тюремное заключение. Об этом сообщает издание RusTurkey.com. Он стал известным благодаря исполнению роли Рустема-паши в сериале "Великолепный век".

На данный момент артист обвиняется в избиении своей возлюбленной. Сейчас Стамбульская прокуратура все-таки добивается для него тюремного заключения на 13 лет.

Как сообщается в официальном документе, то Озан Гювен обвиняется в "оскорблении", "причинении умышленного телесного повреждения" и "лишении свободы"

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Отметим, что если артист признает свою вину, его приговорят к тюремному заключению сроком до 13,5 лет. Но, в тоже время известный турецкий актер отрицает свою вину и с уверенностью относится к тому, что правда на его стороне.

"Судебно-медицинское заключение Дениз Булусуз было принято во внимание. Дело не ограничивается только телесными повреждениями", - идется в обвинительном заключении прокурора.

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Обвинения, Актер, Озан Гювен.

Автор:

Телеграф
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