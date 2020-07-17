Леся Никитюк в Карпатах: "Какая красивая наша страна" (Фото)

Так, на своей официальной странице в Инстаграм Никитюк выложила новые фотографии с красочными пейзажами.
Телеведущая в очередной раз заинтриговала подписчиков яркими снимками и видео. На одних кадрах Никитюк катается на качели, где вокруг открываются потрясающие живописные горные пейзажи.
Сама звезда облачилась в яркий комбинезон с велосипедками кислотного оттенка и удобные розовые кроссовки.
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В следующем образе Леся Никитюк предстала в бежевой кофте и штанах цвета хаки. Дополнила свой стильный look белыми кроссовками и минимальным макияжем.
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В подписи к фотографиям телеведущая подчеркнула, что наша страна очень красивая. Нужно ценить ее природу и оберегать: "Посмотрите какая красивая наша страна".