Леся Никитюк в Карпатах: "Какая красивая наша страна" (Фото)

Популярная украинская телеведущая, ставшая известной благодаря телепроекту о путешествиях "Орел и решка", Леся Никитюк отправилась в Карпаты. Новая локация была выбрана для очередных съемок тревел-шоу "ЛеМаршрутка", которая транслируется на "Новом канале".

Так, на своей официальной странице в Инстаграм Никитюк выложила новые фотографии с красочными пейзажами.

Телеведущая в очередной раз заинтриговала подписчиков яркими снимками и видео. На одних кадрах Никитюк катается на качели, где вокруг открываются потрясающие живописные горные пейзажи.

Сама звезда облачилась в яркий комбинезон с велосипедками кислотного оттенка и удобные розовые кроссовки.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Jul 17, 2020 at 1:45am PDT

В следующем образе Леся Никитюк предстала в бежевой кофте и штанах цвета хаки. Дополнила свой стильный look белыми кроссовками и минимальным макияжем.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Jul 15, 2020 at 11:14pm PDT

В подписи к фотографиям телеведущая подчеркнула, что наша страна очень красивая. Нужно ценить ее природу и оберегать: "Посмотрите какая красивая наша страна".