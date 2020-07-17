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Лилия Ребрик показала фото со свекровью в ее день рождения

Лилия Ребрик показала фото со свекровью в ее день рождения
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Семья Лилии Ребрик часто появляется перед камерами, однако свекровь она решила показать впервые по случаю ее дня рождения. Публичное поздравления тронуло сеть и приоткрыло завесу на отношения звездной невестки с матерью мужа.

На днях мама мужа Лилии Ребрик отмечала свой день рождения. Телеведущая поздравила свою любимую свекровь, опубликовав для нее пост в Instagram с трепетными словами.

На новом опубликованном снимке заметно, что женщины нежно прижимаются друг к другу головами и искренне улыбаются. Лилия публично поблагодарить именинницу за такого замечательного сына, который является на данный момент любящим отцом и просто отзывчивым человеком.

"Мама Таня! Любимая наша! С Днем Рождения! Благодарна тебе безгранично... У меня самый лучший муж! Здоровья тебе, улыбок! А мы обещаем тебя только радовать. Дико обнимаем", – трогательно написала Лилия.

Фолловеры знаменитости поздравили ее с именинницей и подметили, что Татьяне очень повезло с такой невесткой как Лилия.

"Это прекрасно, когда у невестки и свекрови такие замечательные отношения", "Лиля, ты умница! Твоей свекрови очень повезло с такой невесткой!", – написали подписчики телезвезды.

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Как сообщалось ранее, 65-летняя мама американской поп-певицы Бритни Спирс, Линн Спирс, подала прошения в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы самостоятельно контролировать все финансовые операции своей богатой дочери.

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Семья, Отношения, Лилия Ребрик.

Автор:

Телеграф
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