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Спасибо плачущей дочке: Милла Йовович забавным способом напомнила о необходимости надевать защитную маску (Фото)

Спасибо плачущей дочке: Милла Йовович забавным способом напомнила о необходимости надевать защитную маску (Фото)
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф
Голливудская актриса украинского происхождения подчеркнула необходимость придерживаться санитарно-гигиенических норм, а внимание публики привлекла благодаря плачущей дочурки.

44-летняя Милла Йовович не оставляет без внимания общественно важные проблемы и активно реагирует на последние события на странице своего Инстаграма. Актриса призвала пользователей сети не пренебрегать мерами безопасности и надевать маски в общественных местах. Однако акцентировала на этом довольно интересным способом, опубликовав забавное фото самой младшей дочери Озиан, которая родилась в феврале 2020 года.

На фото 5-месячная кроха сидит на руках у звездной мамы и плачет. Однако Милла Йовович не спешила успокаивать ребенка, а решила запечатлеть этот момент. В серой домашней майке и с легким макияжем она сделала селфи, которое подорвало сеть. Меньше чем за сутки сообщение набрало более 280 тысяч лайков.

"Уходи из моего кадра", - в шутку процитировала реакцию дочери Милла Йовович.

 
 
 
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В подписи к смешному сообщению звезда отметила, как важно соблюдать меры безопасности во время пандемии, которая продолжает бушевать в мире. Несмотря на то, что большинство людей вернулись к полноценной жизни, масочный режим в США не отменяли. Милла Йовович заметила, что маска снижает риск заразиться коронавирусом на 85%.

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"Мы могли бы выйти из карантина через 3-4 недели, если бы все привыкли к новому правилу и носили маски. Я знаю, что это некомфортно, но всем нам нужно "принять боль", ведь наш нынешний дискомфорт спасет жизни... Я думаю, что мы ответственны заботиться друг о друге", - написала голливудская звезда.

 
 
 
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К слову, двумя неделями ранее Милла Йовович опубликовала фото с дочерью Эвер и Дэшиэл в ярких защитных масках. Девушки были в восторге от стильного средства защиты, которое, похоже, с радостью надевают не только ради безопасности, но и как трендовый аксессуар.

Напомним, совсем недавно Арнольд Шварценеггер раскритиковал людей, не желающих носить маски. Он назвал "абсолютными идиотами" тех, кто не считает нужным носить защитные маски. По словам экс-губернатора Калифорнии, "это вовсе не вопрос политики".

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Все по теме:

Дети, Милла Йовович, Маски.

Автор:

Телеграф
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