Сальма Хайек впервые опубликовала фото вместе с мамой

Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала уникальный снимок со своей матерью.

Актриса Сальма Хайек трогательно поздравила свою маму в социальной сети Инстаграме.

"С Днем Рождения мою прекрасную маму. Спасибо за жизнь, любовь и гены", — поблагодарила знаменитость.

Фолловеры присоединились к поздравлениям знаменитости. Они пожелали ее матери непосредственно здоровья и долгих лет жизни. Также они сочли, что Хайек очень сильно похожа на свою близкую родственницу.

"Неувядающая красота, ваша мама просто богиня", "Поздравляем, пусть всегда будет здоровой и главное — счастливой. Ей повезло с дочерью", "Сальма, вы просто копия матери, один в один", — написали восторженные поклонники.

Знаменитость всегда восхваляла красоту своей мамы и считала, что именно от нее унаследовала все самое лучшее.

Напомним, Недавно герцогиня Кембриджская побывала гостьей в эфире утреннего шоу BBC Breakfast, где поделилась подробностями семейной жизни, в частности, воспитания детей.