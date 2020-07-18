"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном

Джамала старается реже гулять с малышом на свежем воздухе, но все же каждой их прогулкой делится с подписчиками на странице в инстаграме.
Вчера, 17 июля, Джамала с новорожденным сыном решила встретиться с подругами в кафе своего мужа.
"Выходить потихоньку из уютной норы", – прокомментировала прогулку с сыном артистка, намекнув на возвращение к привычному ритму жизни.
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Для прогулки певица выбрала темное легкое платье-рубашку, которое скрывает фигуру. Свой наряд артистка завершила яркими массивными кроссовками мятного цвета. Волосы певица оставила распущенными.
Вторая беременность и роды Джамалы пришлись на сложное время пандемии и карантин. Если отсутствие концертов и напряженного графика можно назвать плюсом и возможностью больше времени уделять детям, то соблюдать режим изоляции с маленьким сыном на руках сложно.