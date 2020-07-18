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"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном

"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
13:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Новоиспеченная мамочка Джамала поделилась с поклонниками снимками с прогулки с сыном Селим-Гираем.

Джамала старается реже гулять с малышом на свежем воздухе, но все же каждой их прогулкой делится с подписчиками на странице в инстаграме.

Вчера, 17 июля, Джамала с новорожденным сыном решила встретиться с подругами в кафе своего мужа.

"Выходить потихоньку из уютной норы", –  прокомментировала прогулку с сыном артистка, намекнув на возвращение к привычному ритму жизни.

 
 
 
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Выходить потихоньку из уютной норки ⠀ #kyiv #summerinkyiv

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Для прогулки певица выбрала темное легкое платье-рубашку, которое скрывает фигуру.  Свой наряд артистка завершила яркими массивными кроссовками мятного цвета. Волосы певица оставила распущенными.

Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)

Вторая беременность и роды Джамалы пришлись на сложное время пандемии и карантин. Если отсутствие концертов и напряженного графика можно назвать плюсом и возможностью больше времени уделять детям, то соблюдать режим изоляции с маленьким сыном на руках сложно.

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Прогулка, Певица, Джамала.

Автор:

Телеграф
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