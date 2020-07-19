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Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!

Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф test.temaretik.com
Ответьте всего на 3 вопроса. Отвечайте честно и не жульничайте, подглядывая в ответы. Человеческий мозг подобен парашюту - лучше работает открытым.

Итак, возьмите карандаш и бумагу, чтобы записывать свои ответы. Это нужно для того, чтобы в конце теста свериться с результатами. Вы узнаете о том, какой Вы на самом деле человек. Отвечайте на каждый вопрос последовательно.

Лучшие ответы - это первое, что пришло на ум. Помните - никто, кроме Вас их не увидит.

1. Расположите следующих 5 животных в порядке, который Вам нравится:

Корова, Тигр, Овечка, Лошадь, Поросенок.

2. Напишите по одному слову, которым Вы можете описать каждое слово из следующего ряда:

Собака - … Кот - … Крыса -… Кофе -… Море - …

3. Подумайте о 5 людях, которые Вас тоже знают и которые важны для Вас в жизни. Попробуйте соотнести каждого человека с каким-либо цветом.

Не повторяйте Ваш ответ дважды - назовите только одного человека для каждого цвета:

Желтый - … Оранжевый - … Красный - … Белый - … Зеленый - …

Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее

А теперь смотрим ответы теста:

1. В этом пункте определяются Ваши жизненные приоритеты:

  • Корова символизирует карьеру.

  • Тигр символизирует чувство собственного достоинства.

  • Овечка символизирует любовь.Лошадь символизирует семью.

  • Поросенок символизирует деньги.

2. Ваше описание собаки подразумевает вашу собственную личность.

  • Ваше описание кота подразумевает личность вашего партнера.

  • Ваше описание крысы подразумевает ваших врагов.

  • Ваше описание кофе - это ваше отношение к сексу.

  • Ваше описание моря подразумевает вашу собственную жизнь.

3. Желтый - человек, которого Вы никогда не забудете.

Оранжевый - человек, которого Вы считаете настоящим другом.

Красный - человек, которого вы по-настоящему любите.

Белый - ваша родственная душа.

Зеленый - человек, которого вы будете помнить до конца жизни.

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
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