Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!

Ответьте всего на 3 вопроса. Отвечайте честно и не жульничайте, подглядывая в ответы. Человеческий мозг подобен парашюту - лучше работает открытым.

Итак, возьмите карандаш и бумагу, чтобы записывать свои ответы. Это нужно для того, чтобы в конце теста свериться с результатами. Вы узнаете о том, какой Вы на самом деле человек. Отвечайте на каждый вопрос последовательно.

Лучшие ответы - это первое, что пришло на ум. Помните - никто, кроме Вас их не увидит.

1. Расположите следующих 5 животных в порядке, который Вам нравится:

Корова, Тигр, Овечка, Лошадь, Поросенок.

2. Напишите по одному слову, которым Вы можете описать каждое слово из следующего ряда:

Собака - … Кот - … Крыса -… Кофе -… Море - …

3. Подумайте о 5 людях, которые Вас тоже знают и которые важны для Вас в жизни. Попробуйте соотнести каждого человека с каким-либо цветом.

Не повторяйте Ваш ответ дважды - назовите только одного человека для каждого цвета:

Желтый - … Оранжевый - … Красный - … Белый - … Зеленый - …

А теперь смотрим ответы теста:

1. В этом пункте определяются Ваши жизненные приоритеты:

Корова символизирует карьеру.

Тигр символизирует чувство собственного достоинства.

Овечка символизирует любовь.Лошадь символизирует семью.

Поросенок символизирует деньги.

2. Ваше описание собаки подразумевает вашу собственную личность.

Ваше описание кота подразумевает личность вашего партнера.

Ваше описание крысы подразумевает ваших врагов.

Ваше описание кофе - это ваше отношение к сексу.

Ваше описание моря подразумевает вашу собственную жизнь.

3. Желтый - человек, которого Вы никогда не забудете.

Оранжевый - человек, которого Вы считаете настоящим другом.

Красный - человек, которого вы по-настоящему любите.

Белый - ваша родственная душа.

Зеленый - человек, которого вы будете помнить до конца жизни.