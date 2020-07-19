Свое 99-летие празднует создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек

В воскресенье, 19 июля, исполнилось 99 лет известному американскому доктору Аарону Беку. Его отец и мать - выходцы из Украины, из Тернопольщины и Черниговщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец.

"Сегодня 99-й день рождения отмечает выдающийся психотерапевт США, доктор Аарон Бек, чей род по отцу - из г. Струсова на Тернопольщине, а по матери - из г. Любеч Репкинского района на Черниговщине", - написал украинский ученый.

Как отмечает Болтивец, доктор Аарон Темкин Бек является создателем метода когнитивно-поведенческой терапии, вместе с дочерью, доктором Джудит Бек, он основал Институт Бека в крупнейшем городе штата Пенсильвания - Филадельфии.

"Украина - это страна любви моих родителей, - написал мне доктор Аарон", - рассказал украинский профессор.

В журнале "Психология и общество" Болтивец к 25-летию Института когнитивно-поведенческой терапии Бека опубликовал статью, в которой, в частности, впервые раскрывается генеалогия происхождения одного из величайших американских психиатров, подробно освещены украинские корни и жизненный путь Бека, приведена переписка с ним в 2018-19 годах.