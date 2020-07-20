Звезда "Атаки титанов" Харума Миура умер в 30 лет

Перспективный японский актер Харума Миура умер в своей элитной квартире в Токио.

Его тело обнаружил менеджер актера дома в субботу, 18 июля. Он пришел в квартиру Харумы Миуры после того, как тот перестал отвечать на звонки и не появился на работе.

По данным полиции, актер повесился в своем шкафу. Главной версией считают самоубийство. Также в квартире Харумы Миуры была обнаружена предсмертная записка.

Что известно о Харуме Миуре

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Haruma Miura 三浦春馬 (@haruma_miura_info) 1 Июл 2020 в 4:49 PDT

Японский актер начинал свою карьеру еще со школы. Дебютировал он с 1997 году в ленте "Нил", в дальнейшем знаменитость продолжал бороться за роли на кастингах.

Он был известным и любимым многими актером, который снялся в таких известных сериалах/фильмах как: "Небо любви", "Гокусэн", "Кровавый понедельник" 1,2, "Время, когда я был", "Дотянуться до тебя", "Последняя золушка" и многие другие.

Помимо актерской карьеры, Харума был еще и певцом. Как сообщается, его новый трек Night Diver, также как и лента "Храбрый", выйдет посмертно. Премьера новой песни состоится, как и планировал артист – 26 августа этого года.