Звезда "Атаки титанов" Харума Миура умер в 30 лет

Его тело обнаружил менеджер актера дома в субботу, 18 июля. Он пришел в квартиру Харумы Миуры после того, как тот перестал отвечать на звонки и не появился на работе.
По данным полиции, актер повесился в своем шкафу. Главной версией считают самоубийство. Также в квартире Харумы Миуры была обнаружена предсмертная записка.
Что известно о Харуме Миуре
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Японский актер начинал свою карьеру еще со школы. Дебютировал он с 1997 году в ленте "Нил", в дальнейшем знаменитость продолжал бороться за роли на кастингах.
Он был известным и любимым многими актером, который снялся в таких известных сериалах/фильмах как: "Небо любви", "Гокусэн", "Кровавый понедельник" 1,2, "Время, когда я был", "Дотянуться до тебя", "Последняя золушка" и многие другие.
Помимо актерской карьеры, Харума был еще и певцом. Как сообщается, его новый трек Night Diver, также как и лента "Храбрый", выйдет посмертно. Премьера новой песни состоится, как и планировал артист – 26 августа этого года.