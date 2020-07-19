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В России умерла актриса из сериала "Убойная сила": звезде было всего 45

В России умерла актриса из сериала "Убойная сила": звезде было всего 45
Обновлено 20:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Российская актриса Марина Макарова, сыгравшая в известных сериалах "Убойная сила", "Тайна следствия", скончалась на 46 году жизни. Причиной смерти женщины стал рак желудка.

В июне этого года у актрисы Марины Макаровой врачи диагностировали четвертую стадию рака желудка. Женщина проходила курс химиотерапии в онкологическом диспансере, а ее коллеги по театральному цеху объявляли сбор средств на лечение. К сожалению, актрису спасти не удалось.

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", - говорится в сообщении костромского Камерного драматического театра, в котором Марина работала последние годы.

Российская актриса родилась в городе Кострома в 1974 году. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Сотрудничала с театром "Приют комедиантов".

Марина Макарова

Звезда сериалов "Ксена" и "Твин Пикс" скончалась накануне своего 56-летия

Больше всего зрителям Марина Макарова запомнилась ролями в российских сериалах "Убойная сила", "Тайна следствия", "Литейный", "Фаворский".

Как сообщалось ранее, российский артист, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", Виктор Проскурин умер на 69 году жизни.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Марина Макаров.

Автор:

Телеграф
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