На 85 году жизни скончался создатель Олимпийского Мишки Виктор Чижиков

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - об этом сообщает издательство "АСТ Дети" в соцсети Facebook.
Виктору Чижикову было 84 года.
Российский художник рисовал для детей и взрослых. С 1950-х года занимался иллюстрациями к таким детским книжкам как "Доктор Айболит" и "Три поросенка", а также работал с издательствами "Детская литература", "Малыш".
Его работы печатались в журналах "Мурзилка", "Крокодил". Иллюстрации Чижикова украшают десятки книг: "Винни-Пух и все-все-все", "Приключения Чиполлино", "Дядя Федор, пес и кот" и многие другие. Работы художника были опубликованы отдельно в виде трех многотомных изданий.
Чижиков наиболее известен как автор Олимпийского Мишки, символа летней Олимпиады 1980 года в Москве.
В 2010 году художник судился с российской телекомпанией НТВ по вопросу авторских прав на талисман Олимпиады-1980, но проиграл суд.