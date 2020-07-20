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На 85 году жизни скончался создатель Олимпийского Мишки Виктор Чижиков

На 85 году жизни скончался создатель Олимпийского Мишки Виктор Чижиков
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Умер российский художник Виктор Чижиков - автор "Олимпийского мишки", легендарного символа Олимпиады-80 в Москве.

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - об этом сообщает издательство "АСТ Дети" в соцсети Facebook.

Виктору Чижикову было 84 года.

Российский художник рисовал для детей и взрослых. С 1950-х года занимался иллюстрациями к таким детским книжкам как "Доктор Айболит" и "Три поросенка", а также работал с издательствами "Детская литература", "Малыш".

Виктор Чижиков

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Его работы печатались в журналах "Мурзилка", "Крокодил". Иллюстрации Чижикова украшают десятки книг: "Винни-Пух и все-все-все", "Приключения Чиполлино", "Дядя Федор, пес и кот" и многие другие. Работы художника были опубликованы отдельно в виде трех многотомных изданий.

Чижиков наиболее известен как автор Олимпийского Мишки, символа летней Олимпиады 1980 года в Москве.

В 2010 году художник судился с российской телекомпанией НТВ по вопросу авторских прав на талисман Олимпиады-1980, но проиграл суд.

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Смерть, Альманах 2020, Виктор Чижиков.

Автор:

Телеграф
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