Как Вы сжимаете кулак? Показательный тест раскроет Вашу личность

Любые жесты или привычки, которые для нас характерны, могут показать неизвестные стороны вашей личности.
Самоанализом полезно заниматься, если хотите развиваться, а не топтаться на месте. Только взгляд со стороны поможет вам понять, над какими аспектами личности стоит поработать, а какие оставить в прежнем состоянии.
Мы подготовили для вас интересный тест, который расскажет многое о вас по тому, как вы сжимаете кисти в кулак. Просто сожмите руку и посмотрите, как у вас расположен большой палец. По нему мы и определим, какая вы личность.
Вариант 1
Вы активный и чувственный человек. Агрессия совершенно не присуща вам. Своей активностью вы можете добиться любого результат, которого захотите. При этом вы отличный стратег и тактик, а значит весь план действий продумываете заранее. Иногда этим может заняться даже ваше подсознание, оставив вам простор для других, ещё более важных мыслей.
Однако в это же время вас легко ранить другим людям. Ваш характер просто не предназначен для того, чтобы выдерживать постоянные удары. В те моменты, когда какое-то дело очень долго у вас не получается - вы легко забрасываете его. С людьми, даже теми, которые вам не безразличны, происходит очень похожее. Вы можете долгое время общаться с человеком, но, если тот причинил вам боль - ранимость характера просто не позволит вам продолжать с ним общаться. Вы будете разрывать все контакты с человеком, лишь бы он ещё раз не причинил вам ту боль, которую вы уже испытали.
Вариант 2
Вы полны амбиций. Ваш характер имеет сильный стержень, так что сломать вас или даже сбить с пути очень трудно. Сделать это можно только в том случае, если начать атаковать вас по всем фронтам. Но, если вы выбрали правильного спутника жизни, даже это не сработает, и вы продолжите идти к цели, несмотря ни на что. Иногда тот самый настрой и амбициозность могут сыграть против вас. Например, другим людям тяжело общаться с вами. Вы практически никогда не уступаете в спорах, а друзьям такое поведение обычно не нравится. Но вы в этом не виноваты. Люди с таким характером, как у вас, действительно правы в большинстве споров, которые затевают. Обычно туда, где нет уверенности в собственном мнении, вы просто не влезаете. Но когда точно знаете, что правы - переспорить вас невозможно. Также вас любят обсуждать за спиной. От этого, к сожалению, никуда не деться. Ведь сильные личности всегда вызывали у других зависть. Так что просто игнорируйте подобное.
Вариант 3
Вы по натуре Интроверт. Правда, нельзя сказать, что общество людей вас угнетает. Обычно вы не против пообщаться с несколькими незнакомыми людьми. Но когда речь заходит о массовом скоплении людей - вы несколько раз подумаете прежде, чем решите пойти. Обычно после подобных мероприятий вам требуется ещё несколько дней для того, чтобы отойти от "всеобщего веселья". В знакомствах с людьми вы очень избирательны. Вам хватает и 1-2 друзей, чтобы чувствовать себя хорошо. Но только те люди, которых вы действительно считаете друзьями, должны быть действительно интересными и хорошими людьми. Иначе им просто не место возле вас. То же самое касается и выбора партнёра. Вам сложно угодить, но, когда вы встречаете достойного человека - вы уже от него не отцепитесь. Люди с таким типом характера разводятся намного реже остальных, из-за той же избирательности. Друзья очень ценят вашу готовность всегда прийти на помощь, даже в тех случаях, года из-за этого могут пострадать какие-то ваши планы.