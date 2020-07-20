Как Вы сжимаете кулак? Показательный тест раскроет Вашу личность

Каждый обязан анализировать все, что связано с его телом. Оно может рассказать нам много интересного о характере и подсознании. Существует три основных типа сжатия кулаков, которые показаны на картинке ниже.

Любые жесты или привычки, которые для нас характерны, могут показать неизвестные стороны вашей личности.

Самоанализом полезно заниматься, если хотите развиваться, а не топтаться на месте. Только взгляд со стороны поможет вам понять, над какими аспектами личности стоит поработать, а какие оставить в прежнем состоянии.

Мы подготовили для вас интересный тест, который расскажет многое о вас по тому, как вы сжимаете кисти в кулак. Просто сожмите руку и посмотрите, как у вас расположен большой палец. По нему мы и определим, какая вы личность.

Вариант 1

Вы активный и чувственный человек. Агрессия совершенно не присуща вам. Своей активностью вы можете добиться любого результат, которого захотите. При этом вы отличный стратег и тактик, а значит весь план действий продумываете заранее. Иногда этим может заняться даже ваше подсознание, оставив вам простор для других, ещё более важных мыслей.

Однако в это же время вас легко ранить другим людям. Ваш характер просто не предназначен для того, чтобы выдерживать постоянные удары. В те моменты, когда какое-то дело очень долго у вас не получается - вы легко забрасываете его. С людьми, даже теми, которые вам не безразличны, происходит очень похожее. Вы можете долгое время общаться с человеком, но, если тот причинил вам боль - ранимость характера просто не позволит вам продолжать с ним общаться. Вы будете разрывать все контакты с человеком, лишь бы он ещё раз не причинил вам ту боль, которую вы уже испытали.

Вариант 2

Вы полны амбиций. Ваш характер имеет сильный стержень, так что сломать вас или даже сбить с пути очень трудно. Сделать это можно только в том случае, если начать атаковать вас по всем фронтам. Но, если вы выбрали правильного спутника жизни, даже это не сработает, и вы продолжите идти к цели, несмотря ни на что. Иногда тот самый настрой и амбициозность могут сыграть против вас. Например, другим людям тяжело общаться с вами. Вы практически никогда не уступаете в спорах, а друзьям такое поведение обычно не нравится. Но вы в этом не виноваты. Люди с таким характером, как у вас, действительно правы в большинстве споров, которые затевают. Обычно туда, где нет уверенности в собственном мнении, вы просто не влезаете. Но когда точно знаете, что правы - переспорить вас невозможно. Также вас любят обсуждать за спиной. От этого, к сожалению, никуда не деться. Ведь сильные личности всегда вызывали у других зависть. Так что просто игнорируйте подобное.

Вариант 3

Вы по натуре Интроверт. Правда, нельзя сказать, что общество людей вас угнетает. Обычно вы не против пообщаться с несколькими незнакомыми людьми. Но когда речь заходит о массовом скоплении людей - вы несколько раз подумаете прежде, чем решите пойти. Обычно после подобных мероприятий вам требуется ещё несколько дней для того, чтобы отойти от "всеобщего веселья". В знакомствах с людьми вы очень избирательны. Вам хватает и 1-2 друзей, чтобы чувствовать себя хорошо. Но только те люди, которых вы действительно считаете друзьями, должны быть действительно интересными и хорошими людьми. Иначе им просто не место возле вас. То же самое касается и выбора партнёра. Вам сложно угодить, но, когда вы встречаете достойного человека - вы уже от него не отцепитесь. Люди с таким типом характера разводятся намного реже остальных, из-за той же избирательности. Друзья очень ценят вашу готовность всегда прийти на помощь, даже в тех случаях, года из-за этого могут пострадать какие-то ваши планы.