Верка Сердючка с "мамой" устроили зажигательные танцы в фонтане на Крещатике (Фото, Видео)

Популярная украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко) появилась в одном из фонтанов на Крещатике в Киеве. Вместе со звездой была и ее "мама" (Инна Белоконь).

Коллектив "Verka Serduchka & Band" удивили киевлян неожиданным, но жарким выступлением. Артисты не только искупались в фонтане, но и пообщались с прохожими и угостили их шампанским.

Участники коллектива Сердючки живо станцевали под песню "Make it rain champagne".

Стоит отметить, что такой звездный перфоманс обошелся звезде без дорогих спецэффектов и сцены.

View this post on Instagram A post shared by KP.UA (@kp_ukraine) on Jul 20, 2020 at 3:11am PDT

Как оказалось, таким образом Верка Сердючка решила устроить настоящим импровизированный концерт - это были специальные съемки праздничного концерта для телеканала "Украина". Шоу "С Днем рождения, Украина!" канал снимает ко Дню независимости Украины 24 августа.

Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут популярные украинские артисты.