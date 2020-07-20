Верка Сердючка с "мамой" устроили зажигательные танцы в фонтане на Крещатике (Фото, Видео)

Коллектив "Verka Serduchka & Band" удивили киевлян неожиданным, но жарким выступлением. Артисты не только искупались в фонтане, но и пообщались с прохожими и угостили их шампанским.
Участники коллектива Сердючки живо станцевали под песню "Make it rain champagne".
Стоит отметить, что такой звездный перфоманс обошелся звезде без дорогих спецэффектов и сцены.
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Как оказалось, таким образом Верка Сердючка решила устроить настоящим импровизированный концерт - это были специальные съемки праздничного концерта для телеканала "Украина". Шоу "С Днем рождения, Украина!" канал снимает ко Дню независимости Украины 24 августа.
Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут популярные украинские артисты.