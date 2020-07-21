В "Титаник" можно будет сыграть: культовый фильм получит свою настолку

Легендарный фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона получит настольную игру. Как сообщает издание Comicbook, компания Spin Master Games предложит сыграть за главных героев фильма, среди которых Джек, Роуз, Кэл и Рут. Им предстоит спасать пассажиров тонущего лайнера и доставлять их к спасательным шлюпкам.

Корабль представлен полем с 36 плитками, расположенными в конфигурации 4х9. После каждого хода одна из плиток переворачивается на "затопленную сторону".

Игроки набирают очки, применяя "звездные карты", которые могут быть разыграны в определенных комнатах лайнера, или же предлагающие отыграть сцену из фильма. Например карта "Я никогда не отпущу" говорит игроку, что тот должен, повиснув на краю стола, попросить "пообещать никогда не отпускать". В случае если он получает такое обещание от другого игрока, ему начисляются очки.

Побеждает тот, кто набрал больше всего очков.

Издание отмечает, что несмотря на свою странность, игра может снискать популярность и занять свое место на полках специализированных магазинов. Также напоминается, что в этом году настольные игры были сделаны по фильмам "Челюсти" и "Назад в будущее".

Фильм "Титаник" запустили в прокат в 1997 году и на протяжении долгих лет он удерживал звание самого кассового фильма в истории. Лента удостоилась 11 наград Американской Киноакадемии и множества других престижных премий.

Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бэйтс, Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, Бернард Хилл и другие актеры.