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В "Титаник" можно будет сыграть: культовый фильм получит свою настолку

В "Титаник" можно будет сыграть: культовый фильм получит свою настолку
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Легендарный фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона получит настольную игру. Как сообщает издание Comicbook, компания Spin Master Games предложит сыграть за главных героев фильма, среди которых Джек, Роуз, Кэл и Рут. Им предстоит спасать пассажиров тонущего лайнера и доставлять их к спасательным шлюпкам.

Корабль представлен полем с 36 плитками, расположенными в конфигурации 4х9. После каждого хода одна из плиток переворачивается на "затопленную сторону". 

 Игроки набирают очки, применяя "звездные карты", которые могут быть разыграны в определенных комнатах лайнера, или же предлагающие отыграть сцену из фильма. Например карта "Я никогда не отпущу" говорит игроку, что тот должен, повиснув на краю стола, попросить "пообещать никогда не отпускать". В случае если он получает такое обещание от другого игрока, ему начисляются очки.  

Побеждает тот, кто набрал больше всего очков. 

Издание отмечает, что несмотря на свою странность, игра может снискать популярность и занять свое место на полках специализированных магазинов. Также напоминается, что в этом году настольные игры были сделаны по фильмам "Челюсти" и "Назад в будущее". 

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Фильм "Титаник" запустили в прокат в 1997 году и на протяжении долгих лет он удерживал звание самого кассового фильма в истории. Лента удостоилась 11 наград Американской Киноакадемии и множества других престижных премий. 

Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бэйтс, Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, Бернард Хилл и другие актеры.

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Фильмы, Игры, Титаник.

Автор:

Телеграф
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