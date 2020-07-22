Ушел из жизни легенда кавказского шансона, герой мема "Бока и Жока"

Певец Борис Давидян, которые многие знают по шуточному дуэту "Бока и Жока" скончался.

Умер кавказский шансонье, певец Бока. На момент смерти Борису Давидяну было 71 год.

Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте армянский журналист Ваге Казарян.

Отмечается, что о смерти артиста Казаряну рассказали друзья, которые проживают в Штатах, где и умер Бока. Также он выяснил, что у Давидяна были больные легкие из-за чего и наступила смерть.

На смерть популярного артиста отреагировал и певец Ара Мартиросян, проживающий в Лос-Анджелесе.

Переглянути цей допис в Instagram Скончался Дядя Бока Светлая память дедо джан Допис, поширений Ara Martirosyan (@aramartirosyan) 20 Лип 2020 р. о 9:55 PDT

"Скончался дядя Бока. Светлая память", — заявил он в Instagram.

Что мы знаем о Борисе Давидяне?

Артист родился 28 апреля 1949 году в Баку в армянской семье. Музыкой начал заниматься в раннем детстве. В 1972-м вышел его первый альбом.

Одной из самых популярной композиции является "Доля воровская":

Вместе с родным внуком Георгием Мкртычяном (Жокой) они добились большой популярности среди молодежи в интернете. Они создали мем "Бока и Жока", который сразу же стал вирусным.