Мэл Гибсон скрывал, что переболел COVID-19

64-летний актер заразился потенциально смертельным вирусом еще в апреле, но с тех пор полностью выздоровел.

Всемирно известный актер Мэл Гибсон провел неделю в больнице после положительного результата теста на новый коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает People.

Журналисты издания выяснили, что актер "подхватил" коронавирус еще в апреле, но полностью излечился. Инсайдер поведал, что Гибсона госпитализировали на неделю в больницу Лос-Анджелеса.

Актера заметили в продуктовом магазине в Калифорнии с подругой Розалинд Росс как раз во время активизации COVID-19 в марте незадолго до его госпитализации.

Он предпочел держать свою болезнь в тайне, поэтому известия о том, что он перенес заболевание COVID-19, появились только сейчас. Известно, что он заболел спустя неделю после того, как коронавирус подтвердили у Тома Хэнкса.