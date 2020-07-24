Этот тест-иллюзия подскажет Вам, что делать со своим будущим

Оптические иллюзии - это не просто прикольные картинки, которые умеют обманывать восприятие человека. Психологи знают, что с их помощью можно узнать об особенностях личности человека.

Существует множество различных психологических тестов, и хотя многие из них объемные и детальные, есть и другие, которые отличаются простотой и информативностью. Одним из самых простых и удобных является тест по оптической картинке.

Оптическая или зрительная иллюзия - ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа. Данный тест проводится с целью выделить приоритетные вещи, которые кажутся наиболее значимыми и важными, и обратить на них внимание.

Ряд оптических картинок перевернет ваше представление о вещах, и вы сможете узнать тайны своей личности.

Если ваше внимание привлек мужчина: в жизни вы предпочитаете комфорт, стабильность и защищенность. Но получить что-то большее вы не сможете, если не заставите себя выбраться из зоны комфорта. Пока вы мечтаете о лучшей жизни, она проходит мимо. Воспринимайте жизнь как невероятное поле возможностей. Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце работает, душа радуется.

Если ваше внимание привлек ребенок: у вас свободная душа, которая тянется к приключениям и переменам. Вы любите и умеете наслаждаться жизнью, потому что знаете, что она полна поразительных открытий, интересных знакомств и увлекательных событий. Вас отличает любознательный и открытый нрав. Главное, не бродить слишком долго в поисках смысла жизни. Когда придет время, чтобы исполнить предназначение - не пропустите его.