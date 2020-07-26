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"Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)

"Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф
40-летняя актриса Ольга Куриленко продемонстрировала сексуальные кадры из фильма "Комната желаний" 2019 года, в котором знаменитость сыграла одну из главных ролей.

На своей официальной странице в Инстаграм Куриленко опубликовала снимки в эротическом корсете.

Также актриса украинского происхождения демонстрирует нам откровенные и яркие образы, которые могут восхитить любого поклонника творчества Ольги Куриленко.

Таким образом, актриса прорекламировала ленту, которую разместили на цифровых платформах в США. Куриленко призвала не скучать на выходных и посмотреть картину с ее участием.

 
 
 
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Несмотря на то, что кадры актриса выложила пикантные, на самом деле этот фильм - мистический триллер.

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По сюжету, влюбленная пара переезжает в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды - чего бы они ни захотели, тут же материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать долгожданного ребенка… Желание обернется целым ужасом.

Напомним, знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови.

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Ольга Куриленко, Комната желаний.

Автор:

Телеграф
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