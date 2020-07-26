"Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)

На своей официальной странице в Инстаграм Куриленко опубликовала снимки в эротическом корсете.
Также актриса украинского происхождения демонстрирует нам откровенные и яркие образы, которые могут восхитить любого поклонника творчества Ольги Куриленко.
Таким образом, актриса прорекламировала ленту, которую разместили на цифровых платформах в США. Куриленко призвала не скучать на выходных и посмотреть картину с ее участием.
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Несмотря на то, что кадры актриса выложила пикантные, на самом деле этот фильм - мистический триллер.
По сюжету, влюбленная пара переезжает в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды - чего бы они ни захотели, тут же материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать долгожданного ребенка… Желание обернется целым ужасом.
Напомним, знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови.