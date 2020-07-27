Алла Мазур отправилась на рыбалку со своим "блондинчиком" (Фото)

Телеведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур, которая не перестает бороться со страшным диагнозом "рак", провела уикэнд семьей.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась серией снимков со своим сыном, который сменил имидж и перекрасился в блондина.
"Лето может быть роскошным и совсем близко от дома — уверяем мы с Темой. Нам, конечно, повезло: живем рядом с Днепром. Но вырваться на рыбалку, скажем — во время работы и учебы совсем непросто. И вот наконец каникулы и отпуск! И наш нынешний улов. Количество рыбы — дело не принципиальное. Она после всех погодных перепадов испугалась и клевать не очень хотела. Зато мы вписались между двух дождей: утренним и вечерним. Надышались свежим воздухом. Проверили состояние Днепра: вы только посмотрите на этот невероятный цвет свеженьких водорослей. И уже составили план на следующую вылазку", — поделилась Мазур.
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Літо може бути розкішним і зовсім близько від дому- запевняємо ми з Тьомою Нам, звичайно, пощастило: живемо поряд з Дніпром. Але вирватися на рибалку, скажімо - в час роботи і навчання зовсім непросто. І от нарешті- канікули і відпустка! І наш нинішній улов Кількість риби - справа не принципова. Вона після всіх погодних перепадів злякалася і клювати не дуже хотіла. Зате ми вписалися поміж двох дощів: ранковим і вечірнім. Надихалися свіжим повітрям. Перевірили стан Дніпра: ви тільки подивіться на цей неймовірний колір свіженьких водоростей І вже склали план на наступну вилазку Бо всю навколишню красу зафіксувати я не встигла: стежила за вудками А заодно - закликаємо усіх не сумувати, якщо не вдалося цього літа поїхати кудись далеко. Маємо чудовий шанс перевірити околиці - і виявити те, чого в щоденній гонитві не помічали. Тож ставлю хештег #нашелітовдома І сподіваюсь про деякі з наших пригод вам ще розказати. Потім. Поки ж - йду пригощати уловом наших любимих котиків А що відкрили для себе цього "капсульного" літа ви?
На телеведущей было надето красивое синее платье и шлепки в тон. На глазах у нее были солнцезащитные очки.
Подписчики обратили особое внимание на новый образ сына Мазур. Сама Алла рассказала, что не стала запрещать сыну эксперименты с волосами, так как и сама испытывала на себе подобное в определенном возрасте.
Ведущая отметила, что советовалась с педагогами и психологами и пришла к выводу, что лучше дать ребенку пережить этот опыт в подростковом возрасте.