Алла Мазур отправилась на рыбалку со своим "блондинчиком" (Фото)

Украинская телеведущая Алла Мазур показала сына с новым цветом волос на совместной рыбалке.

Телеведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур, которая не перестает бороться со страшным диагнозом "рак", провела уикэнд семьей.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась серией снимков со своим сыном, который сменил имидж и перекрасился в блондина.

"Лето может быть роскошным и совсем близко от дома — уверяем мы с Темой. Нам, конечно, повезло: живем рядом с Днепром. Но вырваться на рыбалку, скажем — во время работы и учебы совсем непросто. И вот наконец каникулы и отпуск! И наш нынешний улов. Количество рыбы — дело не принципиальное. Она после всех погодных перепадов испугалась и клевать не очень хотела. Зато мы вписались между двух дождей: утренним и вечерним. Надышались свежим воздухом. Проверили состояние Днепра: вы только посмотрите на этот невероятный цвет свеженьких водорослей. И уже составили план на следующую вылазку", — поделилась Мазур.

На телеведущей было надето красивое синее платье и шлепки в тон. На глазах у нее были солнцезащитные очки.

Подписчики обратили особое внимание на новый образ сына Мазур. Сама Алла рассказала, что не стала запрещать сыну эксперименты с волосами, так как и сама испытывала на себе подобное в определенном возрасте.

Ведущая отметила, что советовалась с педагогами и психологами и пришла к выводу, что лучше дать ребенку пережить этот опыт в подростковом возрасте.