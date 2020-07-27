Стало известно, где принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят медовый месяц

Несмотря на пандемию CVID-19, которая изменила планы на пышную свадьбу, супруги отправились в медовый месяц.

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж 17 июля на частной церемонии. Для отдыха молодожены выбрали Францию.

Недавно мировую прессу всколыхнула новость о свадьбе 31-летней принцессы Беатрис, которая поженилась с итальянским миллиардером Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзорском парке в присутствии лишь 20 гостей.

Королевский дворец поделился всего несколькими кадрами со скромной свадебной церемонии, а все личные подробности праздника оставил в тайне. Рассекречивать детали супружеской жизни взялось издание Daily Mail, которое опубликовало направление медового месяца пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 18 Июл 2020 в 2:01 PDT

Как сообщили туристы, которые видели молодоженов собственными глазами, незадолго после бракосочетания принцесса Беатрис и ее избранник Эдоардо Мапелли Моцци отправились в свадебное путешествие по югу Франции. Очевидцы утверждают, что миллиардер был за рулем небольшого автомобиля, загруженного вещами.

Они выглядели так, как и любая другая пара, которая наслаждается прекрасным путешествием, – отметили туристы.

Инсайдеры уверяют, что пара была готова отказаться от традиционного медового месяца, однако в конце концов передумала и отправилась в путешествие по Ла-Маншу. Выбор места для отдыха существенно ограничило закрытие границ, однако принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци называют очень приземленными влюбленными, несмотря на статус в обществе.