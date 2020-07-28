Неожиданно для всех: Тина Кароль спустилась в киевское метро

Одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль поразила поклонников наповал. Тина спустилась в метро, где устроила концерт и исполнила свои самые популярные хиты.

На станции метро Дорогожичи певица спустилась в подземку и спела пару своих популярнейших песен для местных жителей и гостей столицы. Пассажиры метро были очень рады и присоединялись к импровизированному концерту.

Как оказалось, это было в рамках праздничного концерта "З Днем народження, Україно!", которое канал Украина готовит ко дню Независимости.

"Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию - неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро", — рассказала Тина Кароль.

Также певица рассказала, что и сама иногда спускается в метро, когда нужно быстро куда-нибудь быстро добраться, а в Киеве пробки. Но пела она там впервые.