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Старковское имя: фаны "расшифровали" имя ребенка Софи Тернер и Джо Джонаса

Старковское имя: фаны "расшифровали" имя ребенка Софи Тернер и Джо Джонаса
11:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Поклонники "Игры престолов" нашли в решении Софи Тернер и Джо Джонаса назвать новорожденную дочь Уилла отсылку к сериалу.

Звездные супруги чуть больше недели стали родителями. Софи Тернер родила девочку. 

Актриса получила бешеную популярность благодаря роли Сансы в сериале от HBO "Игра Престолов". Ярые фанаты сериала убеждены, что проект так повлиял на Софи, что и имя для первенца пара выбрала именно из этого шоу.

В сериале было два персонажа по имени Уилла. Первый — это одичалая, которая засветилась в двух эпизодах 5 сезона, в второй персонаж — это преданная дому Старков слуга, которая появилась в сериале в восьмом сезоне. 

Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца

Фанаты в восторге от своих же предположений. Они засыпали пару поздравлениями и восхищениями в Twitter: "Софи Тернер и Джо Джонас только что стали родителями, и, очевидно, их дочь зовут Уилла. И это имя из Игры престолов. И старковское имя. Это так круто, я не могу", "Софи Тернер назвала свою девочку Уиллой. Абсолютный референс к Игре Престолов, мои поздравления!".

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Все по теме:

Актриса, Игра престолов, Джо Джонас, Софи Тернер.

Автор:

Телеграф
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