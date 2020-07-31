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Придется раскошелиться: Меган Маркл готова заплатить за проигранный суд

Придется раскошелиться: Меган Маркл готова заплатить за проигранный суд
16:17 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Меган Маркл обязали заплатить кругленькую сумму за проигранный суд против таблоида. Со ссылкой на судебные документы издание об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл согласилась заплатить почти $90 тыс. компенсации за юридические услуги после того, как проиграла первую часть судебной тяжбы с британским таблоидом Mail on Sunday, опубликовавшим ее личное письмо отцу.

Судья отклонил обвинения герцогини Сассекской в преднамеренном разжигании конфликта, который вызвал раскол в отношениях с отцом, 76-летним Томасом Марклом. Теперь Меган согласилась оплатить расходы, которые издатель Mail on Sunday потратил на слушание. $88500 - существенная сумма, учитывая, что Меган и принц Гарри в настоящее время живут в Лос-Анджелесе на деньги принца Чарльза и не имеют постоянного источника дохода.

На первом поражении судебные баталии Меган Маркл не заканчивается. Сейчас ее адвокаты борются за то, чтобы сохранить в тайне имена 5 подруг, которые в 2019 году согласились дать анонимные интервью американским СМИ, чтобы защитить ее от нападок британской желтой прессы.

Меган Маркл не удалось засудить британские таблоиды: теперь суд требует компенсацию

Также суд рассмотрит ее иск о неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и нарушении закона о защите данных.

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Суд, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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