Придется раскошелиться: Меган Маркл готова заплатить за проигранный суд

Меган Маркл обязали заплатить кругленькую сумму за проигранный суд против таблоида. Со ссылкой на судебные документы издание об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл согласилась заплатить почти $90 тыс. компенсации за юридические услуги после того, как проиграла первую часть судебной тяжбы с британским таблоидом Mail on Sunday, опубликовавшим ее личное письмо отцу.

Судья отклонил обвинения герцогини Сассекской в преднамеренном разжигании конфликта, который вызвал раскол в отношениях с отцом, 76-летним Томасом Марклом. Теперь Меган согласилась оплатить расходы, которые издатель Mail on Sunday потратил на слушание. $88500 - существенная сумма, учитывая, что Меган и принц Гарри в настоящее время живут в Лос-Анджелесе на деньги принца Чарльза и не имеют постоянного источника дохода.

На первом поражении судебные баталии Меган Маркл не заканчивается. Сейчас ее адвокаты борются за то, чтобы сохранить в тайне имена 5 подруг, которые в 2019 году согласились дать анонимные интервью американским СМИ, чтобы защитить ее от нападок британской желтой прессы.

Также суд рассмотрит ее иск о неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и нарушении закона о защите данных.