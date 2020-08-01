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Беременная Светлана Тарабарова очаровала сеть летним образом (Фото)

Беременная Светлана Тарабарова очаровала сеть летним образом (Фото)
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Светлана Тарабарова делится яркими фотографиями и никогда не теряет позитива. Звезда верит, что мы сами создаем настроение и атмосферу вокруг.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на восьмом месяце беременности и наслаждается каждым днем этого особого состояния. 

Светлана Тарабарова принадлежит к тем звездным мамам, которые с радостью рассказывают поклонникам о своей беременности, делятся разнообразными фото. На личной инстаграм-страничке Светланы чуть ли не ежедневно появляются новые публикации, где она показывает варианты стильных аутфитов, что прекрасно подойдут мамочкам, которые ждут малышей.

Исполнительница предстала перед камерой на фоне зеленой травы. Она закрыла глаза и отправила подписчикам нежный поцелуй. Звезда не теряет коммуникацию с поклонниками. Поскольку живые концерты сейчас запрещены, то она активно общается с фанатами в социальных сетях. 

 
 
 
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Публикация от @tarabarova

Для теплого летнего дня знаменитость выбрала льняное белое платье с объемными рукавами. Наряд застегивался на большие пуговицы. Немалый животик Светланы уже невозможно скрыть какой-то одеждой. Она находится на последних месяцах беременности и совсем скоро встретится с малышом, пол которого пока не рассекречивает.

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Яркое рыжие волосы Тарабарова уложила ровно. Сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Дополнила look крупными серьгами-кольцами.

Сегодня замечательный день, чтобы напомнить себе, что эта жизнь особенная, прекрасная, как бы ни было сложно порой. Найти время на объятия, на удовольствие. Счастье в простых вещах, – написала в публикации певица.

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Все по теме:

Стиль, Светлана Тарабарова, Летний образ.

Автор:

Телеграф
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