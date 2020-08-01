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Джамала показала младшего сыночка и восхитила сеть яркими семейными фото с отдыха

Джамала показала младшего сыночка и восхитила сеть яркими семейными фото с отдыха
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Джамала показала очаровательные снимки в сети, которые получили множество лайков и комментариев.

Певица Джамала не побоялась пандемии COVID-19 и отправилась со своей семьей в Турцию. Знаменитость показала своим поклонникам курортные будни молодой мамы двух сыновей на своей страничке в Instagram.

Непосредственно на турецком морском побережье знаменитость отметила праздник Курбан-Байрам. Старший сыночек звезды, Эмир-Рахман, остался доволен от участия в праздновании, которое происходило прямо на улице.

В тоже время, в сторис Джамала впервые показала младшего сына Селима Гирая. На опубликованном фото видно, что малыш позирует на руках у мужа певицы, но все-таки лицо ребенка рассмотреть на фото невозможно.

Младший сын Джамалы

Сестра Джамалы вместе с младшим сыном знаменитости

Также стало известно, что вместе с артисткой отдыхает и ее родня – семья и две племянницы: Эдие и Альмина. Счастливых детишек Джамала показала на пляжном фото. "Сегодня супер семейный день", - подписала она фото сестры с малышом Селим-Гираем на руках.

Отдых в Турции, семья Джамалы

Оба сынишки певицы Джамалы

Ирина Билык опубликовала новое фото с младшим сыном (Фото)

В дополнении к этому певица еще записала короткие видеоролики, на которых старший сын Эмир-Рахман целует ножки своего младшего братика. "Так выглядит любовь", – подписала знаменитость.

Напомним, в семье канадской супермодели Коко Роши и ее супруга, фотографа Джеймса Конрана, скоро ожидается пополнение.

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Все по теме:

Джамала, Семья Джамалы, Сыновья Джамалы.

Автор:

Телеграф
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