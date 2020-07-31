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Канадская супермодель Коко Роша в третий раз беременна

Канадская супермодель Коко Роша в третий раз беременна
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф
31-летняя модель поделилась подробностями третьей беременности американскому изданию People.

В семье канадской супермодели Коко Роши и ее супруга, фотографа Джеймса Конрана, скоро ожидается пополнение. Об этом звезда заявила на своей официальной странице в Инстаграм.

"Я счастлива сообщить вам, что мы ожидаем третьего ребенка! Как можно представить, это была сюрреалистичная беременность в сумасшедшие времена", - прокомментировала модель фотографии, на которых изображены дети Роши и ее округлившейся живот.

Для американского издания People знаменитая модель рассекретила пол будущего ребенка: "У нас будет девочка".

 
 
 
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Напомним, что Коко Роша вышла замуж за фотографа Джеймса Конрана в 2010 году. Через 5 лет после свадьбы у супругов родилась дочь Айони, а в 2018-м на свет появился мальчик Айвер.

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Как сообщалось ранее, радостной новостью 34-летняя Сиара поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме. У нее родился сын.

Также, звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой.

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Все по теме:

Беременность, Коко Роша, Джеймс Конран.

Автор:

Телеграф
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