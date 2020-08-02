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"Мисс Украина Вселенная plus size" похвасталась пышными формами в купальнике

"Мисс Украина Вселенная plus size" похвасталась пышными формами в купальнике
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Миле Кузнецовой не нужно предпринимать никаких усилий, чтобы на нее обратили внимание. "Самая большая женская натуральная грудь Украины" работает за нее.

Обладательница самого большого размера груди с Полтавщины отправилась в отпуск на море. Девушка отдыхает на Арабатской стрелке. 

Мила Кузнецова довольно смелая и уверенная в себе,  и не боится показывать все свои прелести. Она не раз делилась эротическими снимками в крохотном белье. 

На днях, в своем Инстаграм модель поделилась горячим фото с отдыха. 

 
 
 
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Link in bio  new photo shoot

Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE (@mila_kuznetsova10)

На снимке Мила предстала в розовом мини купальнике на завязках, который шикарно подчеркнул формы модели. Волосы девушка уложила в легкие волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Завершила образ большими солнцезащитными очками.

Отпуск по расписанию: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдыхают на островах Силли в Англии

Поклонники рекордсменки засыпали ее восторженными комментариями. "Это божественно", "Просто супер", "Выглядишь превосходно", "Красотка", "Просто богиня" - пишут фолловеры.

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Модель, Мила Кузнецова.

Автор:

Телеграф
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