"Мисс Украина Вселенная plus size" похвасталась пышными формами в купальнике

Обладательница самого большого размера груди с Полтавщины отправилась в отпуск на море. Девушка отдыхает на Арабатской стрелке.
Мила Кузнецова довольно смелая и уверенная в себе, и не боится показывать все свои прелести. Она не раз делилась эротическими снимками в крохотном белье.
На днях, в своем Инстаграм модель поделилась горячим фото с отдыха.
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На снимке Мила предстала в розовом мини купальнике на завязках, который шикарно подчеркнул формы модели. Волосы девушка уложила в легкие волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Завершила образ большими солнцезащитными очками.
Поклонники рекордсменки засыпали ее восторженными комментариями. "Это божественно", "Просто супер", "Выглядишь превосходно", "Красотка", "Просто богиня" - пишут фолловеры.