"Мисс Украина Вселенная plus size" похвасталась пышными формами в купальнике

Миле Кузнецовой не нужно предпринимать никаких усилий, чтобы на нее обратили внимание. "Самая большая женская натуральная грудь Украины" работает за нее.

Обладательница самого большого размера груди с Полтавщины отправилась в отпуск на море. Девушка отдыхает на Арабатской стрелке.

Мила Кузнецова довольно смелая и уверенная в себе, и не боится показывать все свои прелести. Она не раз делилась эротическими снимками в крохотном белье.

На днях, в своем Инстаграм модель поделилась горячим фото с отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Link in bio new photo shoot Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE (@mila_kuznetsova10) 31 Июл 2020 в 1:49 PDT

На снимке Мила предстала в розовом мини купальнике на завязках, который шикарно подчеркнул формы модели. Волосы девушка уложила в легкие волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Завершила образ большими солнцезащитными очками.

Поклонники рекордсменки засыпали ее восторженными комментариями. "Это божественно", "Просто супер", "Выглядишь превосходно", "Красотка", "Просто богиня" - пишут фолловеры.