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Отпуск по расписанию: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдыхают на островах Силли в Англии

Отпуск по расписанию: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдыхают на островах Силли в Англии
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф
На днях представители королевской семьи отправились в отпуск. Каникулы Кейт, Уильям и их трое детей, Джордж, Шарлотта и Луи, решили провести время на островах Силли, расположенных к юго-западу от полуострова Корноулл.

На днях репортеры заметили всех пятерых на велосипедной прогулке на одном из островов архипелага - Треско.

Также, на этой территории особенно популярны такие виды досуга, как дайвинг, катание на лодках и садоводство. Погода в это время стояла теплая и солнечная, поэтому Кэтрин Миддлтон и принц Уильям наверняка прекрасно провели время.

Интересно, что на островах Силли в 1989 году герцог Кембриджский отдыхал вместе с мамой, принцессой Дианой, отцом, принцем Чарльзом, а также братом Гарри.

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В пятницу, 31 июля, королевская чета вернулась обратно в поместье Норфолк.

Как сообщалось ранее, принцев Уильяма и Гарри обвинили в растрате денег благотворительного фонда их матери.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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