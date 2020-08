Отпуск по расписанию: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдыхают на островах Силли в Англии

На днях репортеры заметили всех пятерых на велосипедной прогулке на одном из островов архипелага - Треско.

Также, на этой территории особенно популярны такие виды досуга, как дайвинг, катание на лодках и садоводство. Погода в это время стояла теплая и солнечная, поэтому Кэтрин Миддлтон и принц Уильям наверняка прекрасно провели время.

Интересно, что на островах Силли в 1989 году герцог Кембриджский отдыхал вместе с мамой, принцессой Дианой, отцом, принцем Чарльзом, а также братом Гарри.

The Cambridges have returned to the Isles of Scilly where William has fond memories of holidaying when he was just 7 years old in 1989, with brother Prince Harry and parents Prince Charles and Princess Diana pic.twitter.com/qS3vkSabcL

