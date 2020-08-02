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"А пока делюсь фотками в купальнике": Настя Каменских рассказала о планах на будущее

"А пока делюсь фотками в купальнике": Настя Каменских рассказала о планах на будущее
14:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила фанатов очередным летним фото.

Настя Каменских одна из самых ярких представительницей украинского шоу бизнеса. Она не устает радовать поклонников новыми историями, снимками, планами. Сегодняшний день не стал исключением. 

На своей странице в Инстаграм 33-летняя исполнительница опубликовала снимок в белом купальнике со шнуровкой. Певица  позирует на зеленой лужайке и без макияжа. 

В подписи к фото, Настя поделилась ближайшими планами и пожелала всем хорошего настроения. Оказалось, Каменских активно готовится к выходу своего нового альбома. В карьере певицы это первый испаноязычный альбом.

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"Этот месяц будет просто сумасшедшим! Совсем скоро я презентую вам свой первый испаноязычный альбом! Ждете? А пока делюсь фотками в купальнике и желаю вам классно провести первое воскресенье августа! Целую", — написала звезда. 

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Настя Каменских, Певица.

Автор:

Телеграф
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