"А пока делюсь фотками в купальнике": Настя Каменских рассказала о планах на будущее

Настя Каменских одна из самых ярких представительницей украинского шоу бизнеса. Она не устает радовать поклонников новыми историями, снимками, планами. Сегодняшний день не стал исключением.
На своей странице в Инстаграм 33-летняя исполнительница опубликовала снимок в белом купальнике со шнуровкой. Певица позирует на зеленой лужайке и без макияжа.
В подписи к фото, Настя поделилась ближайшими планами и пожелала всем хорошего настроения. Оказалось, Каменских активно готовится к выходу своего нового альбома. В карьере певицы это первый испаноязычный альбом.
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Этот месяц будет просто сумасшедшим! Совсем скоро я презентую вам свой первый испаноязычный альбом! Ждете? ⠀ А пока делюсь фотками в купальнике и желаю вам классно провести первое воскресенье августа! Целую ________ August is gonna be crazy! I‘m working on my first Spanish album and planning to present it very soon! Wait for it! ⠀ And have a nice day ⠀ #sundayvibes #sundayfunday
"Этот месяц будет просто сумасшедшим! Совсем скоро я презентую вам свой первый испаноязычный альбом! Ждете? А пока делюсь фотками в купальнике и желаю вам классно провести первое воскресенье августа! Целую", — написала звезда.