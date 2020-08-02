"До смерти скучаю": Венсан Кассель умилил сеть фото со своими детьми от Моники Беллуччи

Французский актер и продюсер опубликовал на своей странице в Инстаграм черно-белое фото, на котором изображены он со своими двумя дочерьми. Девочки появились в браке с итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи.

53-летний Венсан Кассель поделился трогательным кадром с двумя дочерьми от первого брака с актрисой Моникой Беллуччи.

На черно-белом фото звездный папа запечатлен со спины на прогулке с 15-летней Девой и 10-летней Леони.

"До смерти скучаю", - подписал фото Венсан Кассель.

View this post on Instagram A post shared by VINCENT CASSEL (@vincentcassel) on Jul 29, 2020 at 8:38am PDT

Напомним, что долгий карантин французский актер провел с нынешней женой, 23-летней моделью Тиной Кунаки, и годовалой дочкой во Франции, а Моника Беллуччи с дочерьми, - в Италии.

Как сообщалось ранее, в мае этого года Венсан Кассель попал в аварию. Инцидент произошел во время поездки на скутере.