"До смерти скучаю": Венсан Кассель умилил сеть фото со своими детьми от Моники Беллуччи

53-летний Венсан Кассель поделился трогательным кадром с двумя дочерьми от первого брака с актрисой Моникой Беллуччи.
На черно-белом фото звездный папа запечатлен со спины на прогулке с 15-летней Девой и 10-летней Леони.
"До смерти скучаю", - подписал фото Венсан Кассель.
View this post on Instagram
Напомним, что долгий карантин французский актер провел с нынешней женой, 23-летней моделью Тиной Кунаки, и годовалой дочкой во Франции, а Моника Беллуччи с дочерьми, - в Италии.
Как сообщалось ранее, в мае этого года Венсан Кассель попал в аварию. Инцидент произошел во время поездки на скутере.