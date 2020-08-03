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Хейли Бибер обнажила грудь для обложки Vogue India

Хейли Бибер обнажила грудь для обложки Vogue India
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram
23-летняя американская модель украсила августовскую обложку издания Vogue India.

Мир постепенно возвращается к полноценной жизни после карантина. Фэшн-интустрия не стала исключением.

Популярные издания возобновляют традиционные съемки моделей в студиях, а не онлайн. Модный глянец Vogue India решил не отставать, и представил свою августовскую обложку, звездой которой стала Хейли Бибер.

Модель на своей странице в инстаграме поделилась результатами фотосессии.

Хейли предстала в довольно откровенном образе, который эффектно подчеркнул ее формы. Джинсы с высокой талией с расстегнутой верхней пуговицей выгодно продемонстрировала свой идеально подтянутый живот. На верх модель накинула темно-серый пиджак оверсайз. Так, как пиджак был надет на голое тело, ее обнаженная грудь была на показ. Притягивала внимание и массивная цепочка, которая дополнила образ.

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Макияж модель делала сама - Хейли решила сделать его нежным и нюдовым. Волосы были уложены в прическу с мокрым эффектом.

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Все по теме:

Модель, Vogue, Обложка, Глянец, Хейли Бибер.

Автор:

Телеграф
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