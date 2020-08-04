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"Танцы со звездами 2020": известны имена партнерш Позитива и Сергея Танчинца (Видео)

"Танцы со звездами 2020": известны имена партнерш Позитива и Сергея Танчинца (Видео)
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Артисты выйдут на паркет с опытными партнершами, которые будут принимать участие в шоу уже в третий раз.

На официальной странице с Инстаграм проекта "Танцы со звездами" появилось новое зажигательное видео, на котором экс-учасник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний и лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец выполнили первые па со своими партнершами.

Партнершей Позитива станет танцовщица Юлия Сахневич, которая, которая раньше танцевала с Павлом Вишняковым и Даниэлем Салемом.

Сергей Танчинец выйдет на паркет с танцовщицей Яной Цыбульской, которая в прошлых сезонах Танців з зірками выступала с Русланом Сеничкиным и DZIDZIO.

 
 
 
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"Танцы, значит танцы": Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появится на главном паркете страны

Танцевальное шоу появится в эфире уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.

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Все по теме:

Позитив, Танцы со звездами, Танці с зірками, Сергей Танчинец, Танцы со звездами 2020.

Автор:

Телеграф
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