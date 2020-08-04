"Танцы со звездами 2020": известны имена партнерш Позитива и Сергея Танчинца (Видео)

Артисты выйдут на паркет с опытными партнершами, которые будут принимать участие в шоу уже в третий раз.

На официальной странице с Инстаграм проекта "Танцы со звездами" появилось новое зажигательное видео, на котором экс-учасник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний и лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец выполнили первые па со своими партнершами.

Партнершей Позитива станет танцовщица Юлия Сахневич, которая, которая раньше танцевала с Павлом Вишняковым и Даниэлем Салемом.

Сергей Танчинец выйдет на паркет с танцовщицей Яной Цыбульской, которая в прошлых сезонах Танців з зірками выступала с Русланом Сеничкиным и DZIDZIO.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Aug 4, 2020 at 3:15am PDT

Танцевальное шоу появится в эфире уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.