"Танцы со звездами 2020": известны имена партнерш Позитива и Сергея Танчинца (Видео)

На официальной странице с Инстаграм проекта "Танцы со звездами" появилось новое зажигательное видео, на котором экс-учасник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний и лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец выполнили первые па со своими партнершами.
Партнершей Позитива станет танцовщица Юлия Сахневич, которая, которая раньше танцевала с Павлом Вишняковым и Даниэлем Салемом.
Сергей Танчинец выйдет на паркет с танцовщицей Яной Цыбульской, которая в прошлых сезонах Танців з зірками выступала с Русланом Сеничкиным и DZIDZIO.
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Танцевальное шоу появится в эфире уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.