"Перебирала фотографии": Юлия Высоцкая показала себя в юности (Фото)

Российская актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая решила показать фанам, как выглядела в студенческие годы.

46-летняя знаменитость обнародовала в Instagram архивный черно-белый снимок, который был сделан на третьем курсе Белорусской Академии Искусств.

На фото еще совсем юная студента Юля Высоцкая изображена с длинными русыми волосами, позируя в белом топе.

"В который раз, перебирая фотографии, обещаю себе самые любимые из телефона напечатать на бумаге, чтобы не затерялись в бесконечных мегабайтах памяти… эта была сделана в Минске, третий курс Беларусской Академии Искусств", — написала она в подписи к архивному кадру.

Накануне Высоцкая также показала, как провела уикенд. На новом кадре телезвезда жизнерадостно улыбается, позируя в ресторане с бутылкой игристого.

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