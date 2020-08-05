СМИ: Неизвестные расстреляли рэпера FBG Duck 

Рэпер FBG Duck был убит в Чикаго во время стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля.

Знаменитый рэпер FBG Duck был убит в Чикаго в штате Иллинойс в ходе стрельбы.

Об этом пишет издание WGN 9 со ссылкой на заявление местной полиции.

Отмечается, что кроме этого были ранены еще два человека. Представитель полиции Том Ахерн рассказал, что в списке пострадавших женщина и мужчина.

По данным активиста за гражданские права и бывшего кандидата в мэры города Джа’Мала Грина, в результате стрельбы погиб известный рэпер FBG Duck, однако официальных подтверждений данного факта пока нет.

Заместитель начальника полиции Дэниел О’Ши сообщил журналистам, что два автомобиля остановились на Оук-стрит, когда люди делали покупки. Четыре человека — по два из каждой машины — открыли огонь возле магазинов, после чего скрылись с места происшествия.