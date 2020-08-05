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"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник
14:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинский футболист Сергей Мельник примет участие в шоу "Танцы со звездами". Он принял вызов от фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца.

Мы продолжаем постепенно узнавать имена новых участников шоу "Танцев со звездами" в формате челленджа. Сегодня свое участие в шоу подтвердил футболист и "Холостяк" Сергей Мельник.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от Сергея Танчинца.

На ролике Мельник на детской футбольной тренировке несколько раз подряд не попадает в ворота, после чего один из мальчиков спрашивает: "Дядя Сережа, а может танцы — это ваше?".

 
 
 
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Дуже сподіваюсь на вашу палку підтримку адже ось вона Головна новина літа - Я приймаю #танціззіркамиchallenge від лидера групи БEZ ОБМЕЖЕНЬ @serii_tanchynets та передаю актору театру та кіно @aram_dad . До зустрічі на проекті « Танці з зірками » @tanci1plus1 на @1plus1_ua . . . Ставь + и свой вариант )) если ждёшь новый сезон « Танці з Зірками « я сейчас вас всех тут и пересчитаю #танціззірками #шоу#тв#1+1#1plus1#dance

Допис, поширений Сергей Мельник (@sergeimelnik)

Затем второй мальчик приносит ему телефон, на котором включено видео вызова от Сергея Танчинця. После короткого размышления футболист соглашается поучаствовать в шоу.

Сергей передал вызов актеру, звезде комедий "Скажене весілля" и "Великі вуйки" Араму Арзуманяну.

Мы уже знаем имена 12 участников нового сезона "Танцев со звездами":

  • Олег Винник и Елена Шоптенко,

  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

  • Санта Димопулос и Макс Леонов,

  • Тарас Цимбалюк с Яной Заяц,

  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

  • Юлия Санина и Дмитрий Жук,

  • Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,

  • Alyona Alyona и Юрий Гурич,

  • Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,

  • Алексей Завгородний и  Юлия Сахневич

  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская

  • Сергей Мельник

"Танцы, значит танцы": Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появится на главном паркете страны

Главное танцевальное шоу страны традиционно выйдет в эфир уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.

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Шоу, Танцы со звездами, Сергей Мельник.

Автор:

Телеграф
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