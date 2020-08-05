"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

Украинский футболист Сергей Мельник примет участие в шоу "Танцы со звездами". Он принял вызов от фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца.

Мы продолжаем постепенно узнавать имена новых участников шоу "Танцев со звездами" в формате челленджа. Сегодня свое участие в шоу подтвердил футболист и "Холостяк" Сергей Мельник.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от Сергея Танчинца.

На ролике Мельник на детской футбольной тренировке несколько раз подряд не попадает в ворота, после чего один из мальчиков спрашивает: "Дядя Сережа, а может танцы — это ваше?".

Затем второй мальчик приносит ему телефон, на котором включено видео вызова от Сергея Танчинця. После короткого размышления футболист соглашается поучаствовать в шоу.

Сергей передал вызов актеру, звезде комедий "Скажене весілля" и "Великі вуйки" Араму Арзуманяну.

Мы уже знаем имена 12 участников нового сезона "Танцев со звездами":

Олег Винник и Елена Шоптенко,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Тарас Цимбалюк с Яной Заяц,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Юлия Санина и Дмитрий Жук,

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,

Alyona Alyona и Юрий Гурич,

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская

Сергей Мельник

Главное танцевальное шоу страны традиционно выйдет в эфир уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.