"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

Мы продолжаем постепенно узнавать имена новых участников шоу "Танцев со звездами" в формате челленджа. Сегодня свое участие в шоу подтвердил футболист и "Холостяк" Сергей Мельник.
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от Сергея Танчинца.
На ролике Мельник на детской футбольной тренировке несколько раз подряд не попадает в ворота, после чего один из мальчиков спрашивает: "Дядя Сережа, а может танцы — это ваше?".
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Дуже сподіваюсь на вашу палку підтримку адже ось вона Головна новина літа - Я приймаю #танціззіркамиchallenge від лидера групи БEZ ОБМЕЖЕНЬ @serii_tanchynets та передаю актору театру та кіно @aram_dad . До зустрічі на проекті « Танці з зірками » @tanci1plus1 на @1plus1_ua . . . Ставь + и свой вариант )) если ждёшь новый сезон « Танці з Зірками « я сейчас вас всех тут и пересчитаю #танціззірками #шоу#тв#1+1#1plus1#dance
Затем второй мальчик приносит ему телефон, на котором включено видео вызова от Сергея Танчинця. После короткого размышления футболист соглашается поучаствовать в шоу.
Сергей передал вызов актеру, звезде комедий "Скажене весілля" и "Великі вуйки" Араму Арзуманяну.
Мы уже знаем имена 12 участников нового сезона "Танцев со звездами":
Олег Винник и Елена Шоптенко,
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
Санта Димопулос и Макс Леонов,
Тарас Цимбалюк с Яной Заяц,
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,
Юлия Санина и Дмитрий Жук,
Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,
Alyona Alyona и Юрий Гурич,
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,
Алексей Завгородний и Юлия Сахневич
Сергей Танчинец и Яна Цыбульская
Сергей Мельник
Главное танцевальное шоу страны традиционно выйдет в эфир уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.