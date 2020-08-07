Сверкает и снаружи, и внутри: Светлана Лобода восхитила фанов новым снимком

Украинская певица Светлана Лобода порадовала своих поклонников новым фото.

37-летняя артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм новый снимок, на котором продемонстрировала длинные и подтянутые ножки. Светлана предстала в эффектном наряде. На фоне причала с яхтами звезда позирует в блестящем серебряном мини-платье с длинным рукавом и такого же цвета босоножках на высоком каблуке.

Свой образ Лобода дополнила маленькой черной сумочкой, блестящими серьгами и солнцезащитными очками. Волосы певица оставила ровными, и уложила назад.

"Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри", — написала под снимком Светлана Лобода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Не ищи блеск снаружи , ищи суть внутри Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Авг 2020 в 1:49 PDT

В комментариях фолловеры певицы засыпали ее восхищенными отзывами. "Вот это вы бум-бум", "Хочу быть этим платьем", "Лучшая", "Глаза заболели от переизбытка идеальности", "Королева", — пишут фанаты.