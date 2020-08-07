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Вся в маму: дочь Синди Кроуфорд украсила обложку модного глянца

Вся в маму: дочь Синди Кроуфорд украсила обложку модного глянца
17:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Юную Кайю Гербер все трудней отличить от звездной мамы Синди Кроуфорд. 18-летняя девушка уверенно шагает по стопам матери и с успехом покоряет модельный бизнес.

Кайя Гербер снялась для нового сентябрьского номера модного глянца Vogue Japan. Снимки с эффектной съемки появились как на Инстаграм странице Кайи, так и самого глянца.

Девушка приняла участие в довольно откровенной фотосессии. Кайя предстала в латексных нарядах с кружевом. а также полностью обнаженной, надев только высокие черные ботфорты. 

 
 
 
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@voguejapan @luigiandiango 

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Такая фотосессия привела в восторг как друзей модели, так и ее поклонников. В комментариях под снимками фолловеры оставляют воссторженные отзывы, и многие отмечают ее поразительное сходство с матерью.

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"Будто снова вижу Синди", "Реинкарнация Синди", "Мамина дочка!", "Очень очень Синди - двойной эффект" - пишут пользователи сети.

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Все по теме:

Модель, Кроуфорд, Vogue Japan, Кайя Гербер.

Автор:

Телеграф
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