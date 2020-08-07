Вся в маму: дочь Синди Кроуфорд украсила обложку модного глянца

Кайя Гербер снялась для нового сентябрьского номера модного глянца Vogue Japan. Снимки с эффектной съемки появились как на Инстаграм странице Кайи, так и самого глянца.
Девушка приняла участие в довольно откровенной фотосессии. Кайя предстала в латексных нарядах с кружевом. а также полностью обнаженной, надев только высокие черные ботфорты.
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@voguejapan september cover by @luigiandiango !! thank you to everyone who made my last job before quarantine the best I could ask for. it’s hard not to miss working when I get to be surrounded by so many talented people. Luigi & Iango, I love you both so dearly THANK YOU!
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Такая фотосессия привела в восторг как друзей модели, так и ее поклонников. В комментариях под снимками фолловеры оставляют воссторженные отзывы, и многие отмечают ее поразительное сходство с матерью.
"Будто снова вижу Синди", "Реинкарнация Синди", "Мамина дочка!", "Очень очень Синди - двойной эффект" - пишут пользователи сети.