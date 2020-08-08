Глюкоза назвала Крым украинским, но ей это никак не помогло (Видео)

Наталья Ионова хотела попасть на территорию Украины, однако была отправлена назад в Беларусь.

Российская певица Наталья Ионова, которую многие знают под псевдонимом Глюкоза, осуществила неудачную попытку въезда на территорию Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Гражданка России прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. Во время оформления пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещав Крымский полуостров, который оккупировала ее страна", - говорится в сообщении.

Представители ведомства обнародовали видео беседы артистки с представителями ГПСУ.

В ходе разговора Ионову спросили: "Как вы относитесь к оккупации Крыма?", на что она ответила, что к этому не причастна и для нее возможность посещения Украины намного важнее политических разбирательств.

Вскоре она объяснила, что считает полуостров частью Украины.

В конце ролика артистке вручили документ, который гласит, что на ближайшие три года возможности въезда в Украину у нее нет.