Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" рассказала, как боролась с своими страхами.

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала, что у нее есть несколько страхов, с которыми она неутомимо борется. Самым большим из них является страх высоты.

На днях девушка поделилось очень радостной для нее новостью, что смогла победить эту фобию, и сейчас высоты она не боится. Теперь высота для нее это свобода и красота.

Преодолеть высоту, страх к которой Даша испытывала еще детства, девушке помог довольно необычный способ - фотосессия. Ульянова провела шикарный фотосет на крыше высотки, а спустя время решилась на прогулку на воздушном шаре.

Гимнастка рассказала, что совсем не понимает людей, которые продолжают жить, постоянно чего то боясь. Девушка считает, что со своими страхами и фобиями непременно нужно бороться, ведь только тогда человеку станет намного легче и Вы будете чувствовать что Вам все по плечу.