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Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх

Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх
15:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" рассказала, как боролась с своими страхами.

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала, что у нее есть несколько страхов, с которыми она неутомимо борется. Самым большим из них является страх высоты.

На днях девушка поделилось очень радостной для нее новостью, что смогла победить эту фобию, и сейчас высоты она не боится. Теперь высота для нее это свобода и красота. 

Преодолеть высоту, страх к которой Даша испытывала еще детства, девушке помог довольно необычный способ - фотосессия. Ульянова провела шикарный фотосет на крыше высотки, а спустя время решилась на прогулку на воздушном шаре.

 
 
 
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Страхи. Учимся с ними бороться ⠀ Вы знаете, я категорически против, когда люди принимают свои страхи и продолжают с ними жить. Считаю, что их нужно наотрез искоренять. И только тогда вам станет намного легче, а в душе поселится чувство, что вам все по плечу. ⠀ Ну а теперь можете меня поздравить - минус один страх из моей жизни! Я всегда боялась высоты (аттракционов, где подкидывает вверх, гор, полетов на самолёте, высоких крыш и т.д.). Но, как вы все недавно видели, мы сделали шикарную съёмку на крыше, да ещё и со спущенными ногами «в пропасть» . Я настолько кайфанула от процесса, что не прошло и пол года, как взлетела на воздушном шаре. ⠀ Теперь высота у меня ассоциируется со свободой и невероятной красотой А какие страхи у вас, боритесь с ними?

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

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Гимнастка рассказала, что совсем не понимает людей, которые продолжают жить, постоянно чего то боясь. Девушка считает, что со своими страхами и фобиями непременно нужно бороться, ведь только тогда человеку станет намного легче и Вы будете чувствовать что Вам все по плечу.

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Все по теме:

Страх, Холостяк, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
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