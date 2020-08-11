Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 11 августа: протесты в Беларуси, российская вакцина от COVID-19 и поджог авто Богдана
Итоги дня 11 августа: протесты в Беларуси, российская вакцина от COVID-19 и поджог авто Богдана
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике

Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
21:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель со своими детьми впервые за долгое время появились вместе на публике.

Экс-супругов "словили" на озере Комо в Италии. Там проходят съемки новой рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana, лицом которого является их совместная дочь Дева.

Звездные родители воссоединились, дабы поддержать свою дочь, которая приняла участие в фотосессии для рекламы бренда.

Девушка позировала в легком белом платье с кружевом. Волосы были уложены мелкие кудри, а макияж был сделан с акцентом на глаза - черные стрелки и светло розовая помада.

"До смерти скучаю": Венсан Кассель умилил сеть фото со своими детьми от Моники Беллуччи

Помимо Беллуччи, Касселя и Девы, в объектив папарацци также попала их младшая дочь — 10-летняя Леони, которая тоже пришла поддержать свою сестру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Актер, Моника Беллуччи, Венсан Кассель.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Секреты сильного пола: о чем могут рассказать руки мужчины
03 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
04 "Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик": Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
05 Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли возле Марьинки
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли возле Марьинки
Кабмин решил поддержать украинских аграриев
Кабмин решил поддержать украинских аграриев
Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог
Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь