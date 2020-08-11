Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике

Бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель со своими детьми впервые за долгое время появились вместе на публике.

Экс-супругов "словили" на озере Комо в Италии. Там проходят съемки новой рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana, лицом которого является их совместная дочь Дева.

Звездные родители воссоединились, дабы поддержать свою дочь, которая приняла участие в фотосессии для рекламы бренда.

Девушка позировала в легком белом платье с кружевом. Волосы были уложены мелкие кудри, а макияж был сделан с акцентом на глаза - черные стрелки и светло розовая помада.

Помимо Беллуччи, Касселя и Девы, в объектив папарацци также попала их младшая дочь — 10-летняя Леони, которая тоже пришла поддержать свою сестру.