Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике

Экс-супругов "словили" на озере Комо в Италии. Там проходят съемки новой рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana, лицом которого является их совместная дочь Дева.
Звездные родители воссоединились, дабы поддержать свою дочь, которая приняла участие в фотосессии для рекламы бренда.
Девушка позировала в легком белом платье с кружевом. Волосы были уложены мелкие кудри, а макияж был сделан с акцентом на глаза - черные стрелки и светло розовая помада.
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Помимо Беллуччи, Касселя и Девы, в объектив папарацци также попала их младшая дочь — 10-летняя Леони, которая тоже пришла поддержать свою сестру.