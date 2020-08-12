Все в такой же безупречной форме: Холли Берри показала подтянутую фигуру в купальнике

Американская актриса решила повторить свой образ из фильма о Бонде "Умри, но не сейчас" и предстала в оранжевом купальнике в стиле своей героини.

Новый снимок актриса опубликовала на своей странице Инстаграме.

С момента выхода фильма о Бонде "Умри, но не сейчас" прошло уже 18 лет, а Холли Берри находится в такой же прекрасной форме. На снимке актриса запечатлена во время прогулки по пляжу.

Холли надела оранжевый купальник с ремешками, который отлично показал идеально подтянутую фигуру актрисы. Свое лицо она светлой шляпой, что добавило кадру некой игривости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Never been a shady beach. Публикация от Halle Berry (@halleberry) 9 Авг 2020 в 3:07 PDT

Поклонники Холли Берри пришли в восторг от нового снимка.

А самые внимательные из фанатов сразу отметили, что такой образ очень напоминает пляжный образ героини Холли из фильма о Бонде.